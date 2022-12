Amadou Ba s’engage pour une gouvernance concertée - adakar.com

News Politique Article Politique Amadou Ba s’engage pour une gouvernance concertée Publié le lundi 12 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Premier ministre, Amadou Ba, faisant lundi sa déclaration de politique générale (DPG) devant les députés, a réaffirmé la volonté du gouvernement de continuer à conduire l'action publique ‘’de façon concertée’’.



S'exprimant devant les députés réunis en séance solennelle, il assure que, conformément aux orientations qu’il a reçues du président de la République, le gouvernement va continuer à conduire l'action publique ‘’de façon concertée, au service d'un Sénégal uni au-delà de sa diversité’’.



De cette manière, chaque citoyen ou acteur politique aura l'opportunité de mettre son expertise au service de l'intérêt général. Une nation, a-t-il dit, ne se construit pas sur ‘’la colère'', “les invectives”, “la médisance” et "la calomnie’’, mais dans l'amour de soi des autres, notamment ‘’l'amour inconditionnel de la patrie’’.



La configuration actuelle de l'Assemblée nationale, où l'opposition et la majorité présidentielle sont quasiment à égalité de sièges, lance aux acteurs politiques ‘’un défi de conscience et de responsabilité’’.



Elle les invite à ‘’cultiver l'art du dialogue contradictoire’’.



Au début de sa DPG, Amadou Ba a rendu hommage à ses prédécesseurs, aux chefs coutumiers et traditionnels, et aux leaders d'opinion.



Il a fait part de ses ‘’sentiments respectueux’’ avec les forces de défense et de sécurité, ‘’pour leur esprit républicain’’.



Le Premier ministre a eu une pensée pour les personnes qui souffrent ou sont en difficulté, les femmes victimes de violence ou qui perdent la vie en la donnant, les personnes vivant avec un handicap aussi.