Yewwi Askan Wi attend du Premier ministre des réponses sur "le recul de la démocratie" Publié le lundi 12 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le groupe Yewwi Askan Wi (YAW) de l’Assemblée nationale attend du Premier ministre des réponses sur "l’Etat de droit", "le recul de la démocratie" et "la souveraineté économique", a déclaré le député Abass Fall.



“Nous attendons qu’il apporte des réponses aux questions sur l’Etat de droit, la justice, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire”, a dit M. Fall à la Radiotélévision sénégalaise (RTS).



“Il y a énormément de questions sur lesquelles nous allons revenir. Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est l’Etat de droit et le recul démocratique que nous avons constaté dans ce pays”, a ajouté le député de YAW.



Le groupe parlementaire dont il est membre veut “des réponses fermes” du Premier ministre aux questions des députés sur ces thèmes.



La déclaration de politique générale d’Amadou Ba sera “un moment d’échanges démocratiques”, a poursuivi Abass Fall, député élu de Dakar et militant de Pastef-Les Patriotes, le parti politique d’Ousmane Sonko, le chef de l’opposition et maire de Ziguinchor (sud).



M. Fall appelle les groupes parlementaires et les députés non inscrits à la “sérénité”, et le Premier ministre à "ne pas céder à l’émotion".



Nommé chef du gouvernement le 17 septembre dernier, Amadou Ba fait sa déclaration de politique générale, ce lundi, devant les députés réunis en séance solennelle.