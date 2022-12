Sénégal: à la découverte de l’architecture de Dakar avec le festival Partcours - adakar.com

La 11e édition du Partcours s'est achevée dimanche 11 décembre 2022 à Dakar. Ce festival artistique se déroule dans 30 lieux de Dakar et sa banlieue chaque année pour faire vivre la scène culturelle dakaroise. Le Partcours propose par exemple de découvrir Dakar autrement avec des balades architecturales. Carole Diop a guidé des groupes de curieux dans le Plateau, le centre historique de la capitale sénégalaise.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Ce dimanche matin, un petit groupe se balade dans les rues vides du centre de Dakar, les yeux levés vers les bâtiments. « Ce matin, on est en face du marché Kermel. Ce n'est pas le bâtiment original, il date de 1910 », explique Carole Diop architecte. Elle guide le groupe à la découverte du patrimoine architectural de la ville. Beaucoup de bâtiments coloniaux, mais d’autres courants. « On a du style néo-classique, de l'Art déco, de l'architecture africaine post-moderne », ajoute l'architecte.