Qatar 2022 : Mbappé avait prédit France-Maroc

Kylian Mbappé, Footballeur international

Dans une vidéo de mai 2022, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se projetaient déjà sur le Mondial-2022 au Qatar, avec une même idée : s’affronter lors d’un match de Coupe du monde.



Sur cette vidéo repartagée ce dimanche 11 décembre par la chaîne beIN Sports, la superstar offensive de l’équipe de France y dévoilait une surprenante prédiction en compagnie de son ami et partenaire de club, le Marocain Achraf Hakimi.



Bien que datée « janvier 2022 », cette vidéo semble bien avoir été filmée lors d’un stage du PSG au Qatar les 15 et 16 mai dernier.

