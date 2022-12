Pétrole et gaz : Bassirou Marone demande aux jeunes de s’orienter vers la filière… - adakar.com

Engagé sur les questions de développement, particulièrement dans le secteur de l’énergie, Bassirou Marone souhaite que les jeunes s’impliquent dans le secteur de l’énergie, « une urgence pour le développement du monde actuel« .



En effet, lui qui s’est très tôt intéressé dans ce domaine a fait ses études au Sénégal et est devenu spécialiste en diplomatie et chef d’entreprise dans le domaine des énergies.



Parlant aujourd’hui en sa qualité d’expert en la matière et acteur « incontournable » dans le domaine de l’énergie, M. Marone indique que le travail dans le gaz et le pétrole nécessite des connaissances et des relations diplomatiques solides pour une meilleure exploitation.



« Nous vivons dans un monde ou plus de 70% des gaz à effet de serre proviennent de la consommation énergétique d’où la quintessence de découvrir aux jeunes le potentiel de ce domaine, surtout que

ces énergies constituent un véritable facteur de développement« , soutient-il dans « Dynamics magazine ».



