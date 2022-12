UEMOA : l’inflation poursuit sa hausse avec un taux de 8,4% en octobre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : l’inflation poursuit sa hausse avec un taux de 8,4% en octobre Publié le lundi 12 decembre 2022 | Agence Ecofin

© Présidence par DR

UEMOA : le taux de croissance du PIB estimé à 5,7% ( Président du conseil des ministres)

Ce lundi 05 décembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA s`est tenu le 23ème Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`UEMOA Tweet

(Agence Ecofin) - Dans un rapport publié il y a 2 mois, la BCEAO tablait sur une baisse de l’inflation dans l’espace UEMOA à 8% en octobre. Dans un nouveau document, l’institution indique que l’inflation s’est plutôt affichée à 8,4% sur cette période, portée par la hausse des prix des produits alimentaires.



L’inflation au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est poursuivie avec un taux de 8,4% affiché en octobre. C’est ce qu’indique la note mensuelle de conjoncture économique de novembre 2022 pour les pays de l’organisation, publiée par la BCEAO.



Cette estimation qui intervient après un taux de 8,3% enregistré en septembre est encore une fois portée par la catégorie « produits alimentaires et boissons », qui a contribué à hauteur de 5,9 points de pourcentage à l’inflation. Elle est suivie par les transports et le logement qui ont respectivement contribué à hauteur de 0,7 et 0,6 points de pourcentage au taux d’inflation enregistré en octobre.



« Le rythme haussier de l'inflation s’est poursuivi dans les pays de l'Union, portant le taux à 8,4% en octobre 2022, en hausse de 0,1% par rapport à son niveau de septembre 2022. Le maintien du rythme élevé de progression du niveau général des prix est essentiellement imputable au renchérissement des céréales dans la plupart des pays de l’Union, induit notamment par l’accentuation des difficultés d’approvisionnement des marchés » souligne la BCEAO.



Et d’ajouter que « la hausse des prix dans les pays de l’Union est également en lien avec le renchérissement des cours internationaux des denrées alimentaires et produits pétroliers importés ».



Face à une hausse des prix que plusieurs experts imputaient essentiellement au conflit ukrainien, les pays ouest-africains ont adopté de nombreuses mesures de soutien à l’économie. À défaut d’inverser la tendance, elles semblent légèrement contenir une inflation qui a déjà explosé dans d’autres pays de la région ouest-africaine, atteignant notamment deux chiffres au Ghana et au Nigeria.



Afin de combattre la hausse des prix sur le plan monétaire, la BCEAO a relevé ses taux directeurs de 25 points de base à compter du 16 septembre 2022. Une mesure qui ne semble pas encore avoir réussi à inverser la tendance. Pour novembre et décembre, la banque s’attend néanmoins à une décélération du rythme de l’inflation, bien que celle-ci restera élevée, respectivement à 8% et 7,9%.



« La décélération de l’inflation attendue au cours des prochains mois serait liée à l’arrivée des nouvelles récoltes de céréales de l’année 2022 sur le marché » souligne le rapport qui table sur une hausse d’environ 16% de la production céréalière de l’UEMOA pour la saison 2022/2023. « La dynamique serait également soutenue par la poursuite des actions des gouvernements en faveur de la préservation du pouvoir d’achat des populations et d’un approvisionnement plus régulier des marchés » ajoute-t-il, précisant que l’insécurité pourrait limiter la relance d’une dynamique positive.



Moutiou Adjibi Nourou