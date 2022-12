«L’engagement africain des États-Unis est réel et se projette dans la durée» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie «L’engagement africain des États-Unis est réel et se projette dans la durée» Publié le lundi 12 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

«L`engagement africain des États-Unis est réel et se projette dans la durée»

Tweet

Le Camerounais Christopher Fomunyoh dirige l’équipe chargée de l’Afrique centrale et de l’Ouest au sein du think tank américain National Democratic Institute. À la veille de l’ouverture mardi 13 décembre à Washington du sommet des dirigeants États-Unis/Afrique, le spécialiste décrypte les ambitions africaines de l’administration Biden. Entretien réalisé par échanges de mails.



RFI : Ce mardi s'ouvre à Washington le sommet US-Africa Leaders’ summit qui réunira pendant trois jours à Washington 49 des 55 pays de l’Union africaine invités à cette rencontre. Qui sont les six pays qui n’ont pas été invités ?