Refus du chef de l'État d'accepter la création de "Reels": "Macky SALL se goure et fait étalage encore ses dérives dictatoriales !" (Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi) Publié le dimanche 11 decembre 2022

Non content de faire coïncider la célébration de la Journée nationale de la Décentralisation avec l’assemblée générale de l’Association des maires du Sénégal, Macky SALL fait encore une fois preuve de ses dérives autoritaires et dictatoriales en soutenant que « Le Sénégal n’aura qu’une seule Association des maires », au mépris de la Constitution.



La Coalition Yewwi Askan Wi précise, pour sa gouverne, qu’elle a porté sur les fonts baptismaux une association des élus locaux, dénommée Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS), et non des maires. En outre, la liberté d’association étant consacrée par la Charte fondamentale du Sénégal, il est loisible à un groupe de seulement trois élus de créer une association.

A bon entendeur salut !



Fait à Dakar, le 11 Décembre 2022



La Conférence des leaders