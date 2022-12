Quelles sont les villes les plus chères du monde en 2022 ? - adakar.com

News Économie Article Économie Quelles sont les villes les plus chères du monde en 2022 ? Publié le dimanche 11 decembre 2022 | BBC News Afrique

Les villes les plus chères du monde sont respectivement New York et Singapour. Une enquête annuelle réalisée par l’Economist Intelligence Unit (EIU).



C’est la première fois que la ville de New York occupe la première place du classement. La numéro 1 de l’année dernière était Tel Aviv. Elle est désormais classée troisième.



Dans l’ensemble, le coût de la vie dans les plus grandes villes du monde est en hausse de 8,1% cette année, selon l’enquête de l’Economist Intelligence Unit.



La guerre en Ukraine et l’impact de la pandémie de Covid sur l’économie, notamment sur les chaînes d’approvisionnement sont les facteurs explicatifs de l’inflation.