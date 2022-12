Les Lions de l’Atlas, première sélection d’Afrique à atteindre la demi-finale d’une Coupe du monde, en éliminant le Portugal de Ronaldo - adakar.com

News Sport Article Sport Les Lions de l’Atlas, première sélection d’Afrique à atteindre la demi-finale d’une Coupe du monde, en éliminant le Portugal de Ronaldo Publié le samedi 10 decembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Football/CAN 2021: Match Maroc - Ghana

Yaoundé le 10 janvier 2021. Le premier match entre le Maroc et la Ghana s’est soldé par la victoire des Lions de l’Atlas (1-0) Tweet

Après les prouesses historiques du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010 en quarts-de-finale d’un Mondial, le Maroc a placé ce 10 décembre la barre un peu plus haute, en atteignant le stade de la demi-finale. Une nouvelle prouesse du sélectionneur Walid Regragui.







Premier sélectionneur africain à avoir qualifié une équipe d’Afrique pour les quarts-de-finale d’une Coupe du monde, Walid Regragui et ses joueurs sont rentrés dans le match contre le Portugal avec un capital maximum de confiance, et les mêmes assises tactiques qui leur avaient permis de contrer l’Espagne en 8è de finale.



Une confiance que Youssef En-Nesyri va capitaliser à la 42è minute sur un coup de tête, consécutif à un saut à la C. Ronaldo. Maroc 1-Portugal 0 ! Les Lusitaniens passeront peu de l’égalisation à la 44è minute, quand une superbe reprise de Bruno Fernandes atterrit sur la barre transversale. Le duo infernal Ounahi-Attia-Allah échoue à la 46è minute d’aggraver le score sur une rapide contre-attaque. La pause interviendra sur cette chaude alerte.



A la reprise, R. Neves (milieu de terrain) cèdera sa place à C. Ronaldo à la 51è minute. Les Portugais contraints de revenir à la marque multiplient les assauts sur le camp des Africains du Nord. Le Maroc résiste en faisant bouger son dispositif tactique qui se mue en un 5-4-1 facilement amovible, après un 4-3-3 en première mi-temps. Le tournant de cette pression des Européens aura lieu à la 82è minute, quand le trio Horta-Ronaldo-Joao Felix décoche une frappe qui prenait la direction de la lucarne gauche du Maroc. Elle sera sortie miraculeusement par Y. Bounou ! Fin tacticien, W. Regragui a entre-temps consolidé son dispositif tactique en faisant entrer des joueurs débonnaires et gratteurs de ballon comme Y. Jabrane, Z. Aboukhlal, Badr Benoun, W. Cheddira, A. Dari.



L’expulsion à la 93è minute du puissant W. Cheddira pour excès d’engagement (et pour 2è carton jaune écopé) n’enlèvera rien à la détermination des joueurs du Royaume chérifien. A la 95è minute, Z. Aboukhlal a l’occasion de tuer le match sur un rush enclenché suite à une rapide contre-attaque. Il va buter sur le portier portugais. Pepe lui répondra à la 96è minute, quand il est servi sur une remise mais place sa tête à côté. Il n’y aura plus rien comme action consistante des Portugais.



Le Maroc tient sa qualification historique pour une demi-finale d’une Coupe du monde, la première pour une sélection d’Afrique, 32 ans après les quarts-de-finale joués par le Cameroun dans cette compétition, une prouesse pour une équipe d’Afrique à l’époque.



Walid Regragui et ses joueurs rentrent à jamais dans l’histoire du Mondial, 92 ans après la création de cette compétition.



Le Maroc affrontera pour sa demi-finale historique le vainqueur du match France-Angleterre.







Edem Gadegbeku