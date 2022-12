Coupe du monde 2022: exploit monumental du Maroc qui élimine le Portugal et va en demies - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: exploit monumental du Maroc qui élimine le Portugal et va en demies Publié le samedi 10 decembre 2022 | RFI

Tweet

Après l’Espagne en huitièmes de finale, l’équipe du Maroc a, une nouvelle fois, réussi un grand exploit en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0). Les hommes de Walid Regragui sont désormais dans l’histoire en devenant le premier pays d’Afrique et du monde arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.



Le stade Al Thumama de Doha s’est encore enthousiasmé pour les Lions de l’Atlas. Cette fois, il s’agissait pour les hommes de Walid Regragui de se hisser en demi-finale, un rêve inenvisageable il n’y pas si longtemps. Après être sortis de la phase de poules en tête et avoir éliminé l’Espagne en huitièmes aux tirs au but, tout restait possible pour les Lions de l’Atlas. Pourtant, avec ou sans Cristiano Ronaldo, finalement sur le banc au coup d’envoi, le Portugal partait logiquement favori.