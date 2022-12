UEMOA : le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou explique la hausse des taux directeurs de la BCEAO par l’inflation qui devrait se situer à 8 % pour l’ensemble de l’année 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou explique la hausse des taux directeurs de la BCEAO par l’inflation qui devrait se situer à 8 % pour l’ensemble de l’année 2022 Publié le samedi 10 decembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO

Tweet

Pour la troisième fois depuis le mois de juin 2022, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers le Comité de politique monétaire (CPM), a relevé ses taux directeurs. La dernière décision de hausse des taux directeurs de 0,25 point de base après juin et septembre a été prise, vendredi 9 décembre 2022, à l'issue de la 4e session du Comité de politique monétaire tenue au siège de la BCEAO, à Dakar.



"Le Comité de politique monétaire de la BCEAO s'est réuni, ce vendredi 9 décembre 2022 pour examiner la situation économique, financière et monétaire au vu des informations les plus récentes. À l'issue de ces travaux, le Comité de politique monétaire a décidé de relever ses taux directeurs de 0,25 point de base. Ce qui fait que le taux d'intervention de la Banque Centrale, c'est-à-dire que le taux auquel la Banque Centrale prête aux banques commerciales, passe de 2,50 à 2,75 %", a indiqué le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou lors de son face-à-face avec la presse, à la fin de la session du Comité de politique monétaire.



Jean-Claude Kassi Brou explique la décision de revoir à la hausse les taux directeurs de la BCEAO par la poursuite de la dynamique initiée par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour lutter contre la tendance haussière de l'inflation dans la zone UEMOA. "Cette poursuite de la normalisation de la politique monétaire qui s'est traduite par la hausse des 0,25 points de base est due essentiellement à l'évolution de l'inflation. Sur la base des dernières informations disponibles, le taux d'inflation dans la zone UEMOA devrait ressortir à fin octobre 2022 à 8,4 %. C'est un taux qui est très élevé", constate Jean-Claude Kassi Brou.



Le Gouverneur de la BCEAO rappelle que l'objectif de l'institution émettrice à travers ces séries de mesures est de revenir à l'intervalle cible de 1 à 3 %. "La hausse de l'inflation, sur la base des estimations que nous avons faites, devrait se situer autour de 8 % pour l'année 2022. On sait que ça vient de la hausse des prix des produits énergétiques. Ça vient également de la hausse des prix des produits alimentaires, de la hausse du coût du transport. Donc, il y a des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs", explique le Gouverneur Kassi Brou.



Le Comité de politique monétaire de la BCEAO va poursuivre dans sa dynamique jusqu'à obtenir une baisse substantielle de l'inflation dans la zone UEMOA.



Comparés à d'autres pays dans d'autres zones, les pays de l'UEMOA sont à des niveaux d'inflation "meilleurs". Cependant, l'inflation reste trop élevée par rapport aux populations cibles, a néanmoins fait observer le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.





Makhtar C.