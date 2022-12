L’Argentine rejoint la Croatie en demi-finales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport L’Argentine rejoint la Croatie en demi-finales Publié le samedi 10 decembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Coupe du Monde 2022: l`Argentine vient à bout des Pays-Bas et rejoint la Croatie en demi-finale

Tweet

La première affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2022 est connue. Après la qualification de la Croatie aux dépens du Brésil, l’Argentine a éliminé vendredi soir les Pays-Bas en quarts de finale (2-2, 4-3 tab).



Si Neymar et le Brésil ont dit adieu à leur rêve de consécration, l’Argentine de Lionel Messi reste en course. Ce vendredi, l’Albiceleste de Lionel Scaloni a éliminé les Pays-Bas au bout de la nuit qatarie (2-2, 4-3 tab), en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.





Les Argentins concluent la première période avec l’avantage au score après le but de Nahuel Molina (35e), le défenseur de l’Atletico Madrid trompant du droit le gardien des Oranje sur un service de Lionel Messi. En seconde période, l’attaquant argentin se charge en personne d’enfoncer le clou sur penalty (73e), après une faute de Marcos Acuna sur Denzel Dumfries, son quatrième but depuis le début de la compétition.





2-0, rien ne semblait remettre en cause la qualification argentine. Mais dans les dernières minutes, les joueurs de Louis van Gaal parviennent à égaliser sur un doublé de Wout Weghorst (83e, 90e +11), le nouvel entrant permettant à sa sélection de recoller au bout du temps additionnel sur un dernier coup franc. Après une prolongation sans but, les deux nations doivent se départager aux tirs au but et le dernier mot revient aux Sud-Américains (4-3), une seule tentative manquée contre deux échecs néerlandais.



En demi-finales, l’Argentine affrontera la Croatie de Zlatko Dalic, tombeuse à la surprise générale du Brésil aux tirs au but. Samedi se disputeront les deux derniers quarts de finale : Maroc – Portugal (16 heures) et France – Angleterre (20 heures).