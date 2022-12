Macky Sall demande une application rigoureuse du contrôle de légalité - adakar.com

Macky Sall demande une application rigoureuse du contrôle de légalité Publié le samedi 10 decembre 2022

Hier, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République ‘’a invité le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé des Collectivités territoriales à veiller, dans une dynamique de renforcement durable des politiques de déconcentration et de décentralisation, à une application rigoureuse du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et une prise en charge optimale des compétences transférées par l’État, en relation avec les fonds publics alloués chaque année’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Une demande consécutive au souhait du président Sall d’impliquer les populations dans le développement national dans l’unité de l’État et la consolidation de la République. Il a d’ailleurs demandé au gouvernement de consolider le dialogue permanent et constructif avec les collectivités territoriales, démembrements territoriaux de l’État.



En outre, il a demandé au ministre des Collectivités territoriales de procéder, avec l’ensemble des partenaires impliqués, à l’évaluation du niveau de mobilisation et des impacts sectoriels des ressources budgétaires allouées aux collectivités territoriales.



Le chef de l’État a signalé, par ailleurs, la nécessité d’évaluer les compétences et l’action des départements, collectivités territoriales, près de dix ans après leur création. Il a également indiqué l’urgence d’accentuer la formation des élus territoriaux et de professionnaliser les métiers dans les collectivités territoriales, avec le concours du Centre national de la Fonction publique territoriale et de la formation. Le chef de l’État a rappelé au ministre des Collectivités territoriales l’impératif de stabiliser, dans chaque commune, la liste des quartiers officiels et de veiller, à l’image des chefs de village, à la reconsidération des missions, à la valorisation des rôles, ainsi qu’à la réévaluation des indemnités des délégués de quartier, en relation avec les maires’’.



Il a, par ailleurs, informé le conseil de sa rencontre prévue dimanche prochain avec les élus territoriaux du Sénégal, dans le cadre de la Journée nationale de la décentralisation qui sera marquée par le renouvellement des bureaux de l’Association des maires du Sénégal (AMS) et de l’Association des départements du Sénégal (ADS).