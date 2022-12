Amadou Bâ "a tous les atouts pour réussir sa DPG", selon Souleymane Ndéné Ndiaye - adakar.com

News Politique Article Politique Amadou Bâ "a tous les atouts pour réussir sa DPG", selon Souleymane Ndéné Ndiaye Publié le samedi 10 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République a nommé Amadou Bâ, nouveau Premier ministre

Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

Le Premier ministre Amadou Bâ, compte tenu de son profil et de son expérience des années passées au sein de plusieurs gouvernements, a toutes les cartes en main pour réussir sa Déclaration de politique générale prévue lundi, affirme Souleymane Ndéné Ndiaye, l'un de ses prédécesseurs.



“Amadou Ba a tous les atouts pour réussir sa Déclaration de politique générale pour avoir été ministre des Finances, des Affaires étrangères et directeur général des Impôts et Domaines, ce qui lui donne beaucoup d’atouts, à côté de ses qualités intrinsèques”, a dit cet ancien chef du gouvernement sénégalais, de 2009 à 2012.



“Il faut rester calme et très concentré, parce que c’est un jour très important pour le Premier ministre. C’est un grand oral qui doit bien se passer pour un chef du gouvernement”, a déclaré Souleymane Ndéné Ndiaye, dans un entretien avec l'APS.



Selon lui, le chef du gouvernement, comme son nom l'indique, est “le premier des ministres, ce qui fait qu’il ne peut pas ignorer ce qui se passe ailleurs”.



Aussi doit-il avoir “une vue générale sur le fonctionnement de l’Etat, même s’il ne peut pas remplacer les ministres ou faire leur travail”.



Souleymane Ndéné Ndiaye, avocat de formation et dernier Premier ministre du président Abdoulaye Wade (2000-2012), a loué le ‘’calme'' et le ‘’sens de l'écoute'' de l'actuel Premier ministre, des qualités qui devraient compter lors de sa Déclaration de politique générale, a-t-il laissé entendre.



Nommé Premier ministre le 17 septembre dernier, Amadou Bâ va faire sa Déclaration de politique générale devant les 165 députés de l'Assemblée générale réunis en séance plénière, lundi, plus de 2 mois après son arrivée à la Primature.



Amadou Ba est le premier chef du gouvernement sénégalais depuis 2019, ce poste ayant été supprimé avant d'être rétabli en décembre 2021.



Il succède à Mahammed Boun Abdallah Dione, qui a occupé le poste de Premier ministre du 6 juillet 2014 au 14 mai 2019, en remplacement de Aminata Touré.



