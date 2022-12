Coupe du Monde 2022: l’Argentine vient à bout des Pays-Bas et rejoint la Croatie en demi-finale - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du Monde 2022: l’Argentine vient à bout des Pays-Bas et rejoint la Croatie en demi-finale Publié le vendredi 9 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Coupe du Monde 2022: l`Argentine vient à bout des Pays-Bas et rejoint la Croatie en demi-finale

L’Argentine a écarté une équipe des Pays-Bas vaillante qui était menée 2-0 et qui a arraché la prolongation 2-2 puis les tirs au but (4-3), en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, ce 9 décembre à Lusail. En demi-finale, le mardi 13 décembre, un Lionel Messi buteur et ses partenaires affronteront la Croatie, tombeuse du Brésil (1-1 AP, 4-2 TAB).



De notre envoyé spécial à Lusail,



Lionel Messi n’est plus qu’à deux matches de son rêve : remporter la troisième Coupe du monde de l’histoire de son pays. Les Argentins peuvent y croire, même s’ils ont souffert face aux Néerlandais, ce 9 décembre à Lusail, en quarts de finale du Mondial 2022.