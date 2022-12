Sénégal: le forum Galien Afrique consacre sa 5e édition au défi de la couverture santé - adakar.com

Santé
Sénégal: le forum Galien Afrique consacre sa 5e édition au défi de la couverture santé
Publié le vendredi 9 decembre 2022 | RFI

© Présidence par PMD

Clôture de la 2ème édition du Forum Galien Afrique

Dakar, le 25 novembre 2019 - Le chef de l`Etat a présidé, lundi, la cérémonie de clôture du 2ème forum Galien Afrique. Cette année l`accent a été mis sur des thématiques relatives à l`enseignement des sciences technologies et mathématiques. Tweet

La cinquième édition du forum Galien Afrique se tient à Dakar cette semaine du 6 au 10 décembre. Cette rencontre africaine scientifique sur la santé avait pour thème cette année le challenge de la couverture santé universelle sur le continent. Des panels de spécialistes venus de toute l’Afrique ont échangé sur la question, et des solutions innovantes ont été présentées.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Parmi les intervenants, Marie Chantal Umunyana, entrepreneuse rwandaise, a créé la plateforme en ligne Umubyeyi Elevate qui a pour objectif d’offrir des informations de qualité sur la maternité pour améliorer la qualité des soins. « Ce qu’on essaye de faire, c’est de rendre le plus d’informations basées sur l’expérience disponible à la communauté, sans qu’ils aient besoin d’aller dans un hôpital par exemple. Notre plateforme est sensible aux différences culturelles, elle est en kinyarwanda, mais aussi en anglais. Et on travaille sur d’autres langues comme le français. »