BCEAO : le Comité de politique monétaire (CPM) a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la BCEAO à compter du 16 décembre 2022 (Officiel)

Publié le vendredi 9 decembre 2022

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO

1. Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Contrôle des Etats de l'Afrique de I'Ouest (BCEAO) a décidé, le 9 décembre 2022, de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale, à compter du 16 décembre 2022. Ainsi, le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques passe de 2,50% à 2,75%.



2. Cette hausse, la troisième de cette année, s'inscrit dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire entamée depuis juin 2022. Elle devrait contribuer à ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque Centrale (1% à 3%) sur le moyen terme.



3. Le taux d'inflation dans l'Union, en hausse depuis plusieurs mois, a atteint 8,4% en octobre 2022. Cette évolution est due essentiellement au renchérissement des produits alimentaires de grande consommation et du transport, avec l’ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers par les pays de l'Union suite à l'envolée des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Pour sa part, l'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution du niveau général des prix hors produits frais et énergie, s'est également maintenue à un niveau élevé de 5,4% en octobre 2022.



4. Par ailleurs, la liquidité bancaire dans l'Union reste adéquate et les crédits octroyés à l'économie par le secteur bancaire ont augmenté de 16,5% à fin octobre 2022.



Au cours des mois à venir, le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire.



Fait à Dakar, le 9 décembre 2022

Le Président



Jean-Claude Kassi Brou