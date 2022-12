Affaire des 46 soldats ivoiriens: le ministre togolais des Affaires étrangères à Bamako - adakar.com

News Politique Article Politique Affaire des 46 soldats ivoiriens: le ministre togolais des Affaires étrangères à Bamako Publié le vendredi 9 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey lors d`une réunion à Doha, le 8 août 2022.

L’affaire des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis plus de quatre mois à Bamako était l’un des sujets lors du sommet des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui s’est tenu dimanche 4 décembre à Abuja. Le sommet a désigné le Togo pour demander leur libération aux autorités maliennes, et le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey s'est donc rendu à Bamako jeudi 8 décembre.



Avec notre correspondant régional, Serge Daniel



Comme d’habitude, Robert Dussey est arrivé discrètement dans la capitale malienne. Comme d’habitude, il a soigneusement évité la presse, mais des témoins ont formellement reconnu le ministre des Affaires étrangères du Togo en compagnie de diplomates onusiens : Jean-Pierre Lacroix et de El-Ghassim Wane.



Le chef de la diplomatie togolaise a été également reçu à Bamako par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. D’après nos informations, il lui a transmis un message du dernier sommet de la Cédéao qui s’est tenu à Abuja le 4 décembre.