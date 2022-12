Coupe du monde 2022: avec le Maroc en embuscade, les quarts de finale promettent des étincelles - adakar.com

Coupe du monde 2022: avec le Maroc en embuscade, les quarts de finale promettent des étincelles Publié le vendredi 9 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Les Marocains exultent au moment du tir au but décisif marqué par Achraf Hakimi.

Les Lions de l’Atlas peuvent-ils briser l’hégémonie de l’Europe et de l’Amérique du Sud à la Coupe du monde 2022 ? La tâche sera compliquée. Cependant, le Maroc a déjà créé la surprise : d’abord en arrivant en tête du groupe F dans la phase de poules, puis en battant l’Espagne en 8e de finale.



Le Maroc s'invite au festin en tant que grande surprise dans le « top huit » de la Coupe du monde 2022. La victoire historique aux tirs au but, mardi 6 décembre contre l'Espagne (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.), a bouleversé un tableau final où jusque-là les grandes nations avaient tenu leur rang, du Brésil à l'Argentine en passant par la France ou le Portugal.



C'est un accomplissement historique pour le Maroc, qui égale la meilleure performance d'une nation africaine lors d'un Mondial et peut désormais espérer rejoindre un dernier carré inédit.