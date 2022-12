3e mandat : Y en a marre lance le compte à rebours - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 3e mandat : Y en a marre lance le compte à rebours Publié le vendredi 9 decembre 2022 | Rewmi

© aDakar.com par MC

"Y en a marre" tient sa foire aux problèmes

Dakar, le 10 mai 2014- Le mouvement "Y a marre" a ouvert ce samedi la 2 édition de la "Foire aux problèmes". La manifestation qui se tient à la place de l`Obélisque permet aux "Y en a marristes" de faire un listing des difficultés qui assaillent le pays et de proposer, par conséquent, des solutions. Tweet

Le Collectif «Jàmm a Gën 3e mandat» a entamé, hier, une série de rencontres avec différentes forces vives de la nation. Il s’agit des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes, des artistes, etc.

Ces rencontres ont pour objectif, selon le mouvement Y en a marre, de fédérer toutes ces forces citoyennes autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays.



Selon Walfnet, elles aboutiront à la signature de la lettre à adresser au président de la République et l’adoption d’une charte d’adhésion.



«C’est dans ce cadre que le comité d’initiative a reçu ce mercredi 6 décembre 2022 des organisations religieuses, pour partager sur l’initiative, et marquer leur adhésion à la dynamique. Cette première phase du plan d’action sera clôturée par une série de visites aux chefs religieux du Sénégal», indique le mouvement Y en a marre dans une déclaration publiée sur sa page Facebook.