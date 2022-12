Diminution du prix ciment et du Fer: Les commerçants et les maçons sourient - adakar.com

Diminution du prix ciment et du Fer: Les commerçants et les maçons sourient Publié le vendredi 9 decembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Le ciment

Après l’annonce de la baisse du prix de ciment, les vendeurs et constructeurs sont heureux de la nouvelle. La tonne de ciment est passée de 71 000 à 70 000 et le fer de 65 000 à 64 000 FCFA.

A l’annonce de la baisse du prix des denrées de consommation courante, les ménages avaient poussé un ouf de soulagement. Quelque temps plus tard, les matériaux de construction, dont le ciment et le fer, ont connu une baisse de 1000 sur le prix à la Tonne. Ce qui semble du baume au cœur des commerçants. C’est le cas à Colobane, où dans un magasin de matériaux de construction, Abdou Sèye, le gérant, estime que « le prix du ciment a diminué. Nous sommes heureux du fait que beaucoup de produits aient connu une baisse grâce au président de la République, car nous aussi, nous sommes des citoyens avant d’être vendeurs. »





Serigne Cheikh, un maçon, dit que c’est une bonne nouvelle car avec cette baisse, il sera plus facile de finir une construction. Samba Dieye, maçon, lui aussi trouvé devant son chantier, déclare : «Nous faisons beaucoup de dépenses lorsque nous sommes en chantier et c’est bien que les prix du ciment et autres matériaux connaissent une baisse. Nous aurions voulu que la baisse soit plus considérable.»



En effet, le prix du ciment a diminué. Le prix d’antan était peu abordable. Cette nouvelle réjouit Assane Diagne, un citoyen. «C’est une bonne chose que l’Etat baisse le prix de beaucoup de produits, comme le ciment. Il y a des personnes qui ont des terrains, mais qui n’ont pas beaucoup de moyens pour construire. Donc si le prix du ciment est diminué, tout le monde sera content », argue-t-il.





Les citoyens font face au loyer et aux factures. Tous sont d’avis que les choses sont devenues extrêmement compliquées pour les revenus faibles.







Fatou BA (Stagiaire)

