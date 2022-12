Les gardes du corps de Sonko sont sortis de prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les gardes du corps de Sonko sont sortis de prison Publié le vendredi 9 decembre 2022 | Rewmi

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko avec sa garde rapprochée

Tweet

Le président du Tribunal de grande instance de Mbour avait rendu son délibéré ce mardi 29 novembre dans l’affaire des affrontements de Tchiky. Les gardes du corps de Ousmane Sonko à Tchiky. Lamine Sonko, Modou Diop et Diakhaté Diop ont été reconnus coupables du délit de coups et blessures volontaires avant d’être condamnés à 1 mois ferme. Ils ont été libérés ce matin.



Oumar Ndione, présenté comme celui qui est à l’origine des affrontements sanglants, a été condamné à 2 mois ferme pour le même délit. Modou Diaw et Ibrahima Boye ont été relaxés par le tribunal. Le procureur avait requis 2 ans dont 1 ferme pour les 4 gardes du corps et 1 dont 6 mois pour le sieur Omar Ndione. Et puisque les premiers nommés ont fait un mois en prison, ils vont sous peu sortir et retourner à leurs occupations.