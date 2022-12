Farba Ngom : « Ce que Sonko a fait ce mardi prouve qu’il est attiré par Adji Sarr » - adakar.com

Farba Ngom : « Ce que Sonko a fait ce mardi prouve qu'il est attiré par Adji Sarr » Publié le vendredi 9 decembre 2022

Meeting du mouvement politique “Sa Deug Deug“

Dakar, le 25 février 2018 - Le mouvement politique “Sa Deug Deug“ a organisé un meeting de soutien pour la réélection du Président Macky Sall en 2019. La manifestation politique a vu la participation des leaders de Benno Bokk Yaakaar (Bby. Photo: Farba Ngom, député Tweet

Au moment où les députés abordent les questions environnementales face au ministre chargé de ce secteur, le député Farba Ngom est revenu sur la confrontation entre Adji Sarr et Sonko.



Le maire des Agnams a notamment évoqué le port vestimentaire du leader de Pastef lors de sa confrontation avec son accusatrice dans le bureau du Doyen des juges. Selon Farba Ngom, le maire de Ziguinchor avait hâte de retrouver son accusatrice.



« Il était très bien sapé, ça montre son attirance pour Adji Sarr« , commente Farba Ngol. Il a, aussi, fustigé la manière dont Pastef fait de la politique. Ce mercredi, Adji Sarr avait elle aussi fait une déclaration pour s’en prendre au leader de Pastef.



« Tu as encore fait ce que tu maîtrises le mieux, un point de presse. Alors qu’hier, devant le juge, tu arrivais à peine à lever ta voix. Tout ça à cause de ma présence. Tu as dit avoir répondu aux questions. C’est faux. La vérité se saura », a-t-elle notamment pesté.