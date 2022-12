Yewwi Askan Wi: “Arrêter la furie liberticide d’un régime aux abois“ - adakar.com

Yewwi Askan Wi: "Arrêter la furie liberticide d'un régime aux abois" Publié le jeudi 8 decembre 2022

© aDakar.com par DR

Lancement de la grande coalition de l`opposition “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 2 septembre 2021 - Des leaders de partis politiques de l`opposition ont procédé, ce jeudi 2 septembre 2021, à Dakar, au lancement d`une coalition politique dénommée “Yewwi Askan Wi“ en direction des prochaines élections. Tweet

L'opposition sénégalaise continue de subir des tentatives de son apocryphe démantèlement par Macky SALL, à travers des arrestations tous azimuts et des mandats de dépôt devenus monnaie courante. Les dernières en date sont celles de militants du parti PASTEF du Président

Ousmane SONKO, notamment Ndongo DIOP. DIOP TaiT, Vito, Othmane DIAGNE, Ousmane SECK et autres de la chimérique "forces spéciales", et plus récemment le coordonnateur du 'Nemmeeku tour” Fadilou KEITA.



La Coalition Yewwi Askan Wl réaffirme sa totale solidarité à PASTEF et dénonce avec la dernière énergie cet acharnement injustifié, car un militant de Benno Bokk Yakaar auteur de déclarations publiques extrêmement plus graves sur la disparition des deux soldats continue de

se la couler douce.



En exigeant la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, la Coalition Yewwi Askan Wi fera face à cette dictature rampante et ces agissements d'un autre temps.



Fait à Dakar, le 08 Décembre 2022

La Conférence des leaders