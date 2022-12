En prison pour viol, Sitor Ndour perd son poste de PCA - adakar.com

News Politique Article Politique En prison pour viol, Sitor Ndour perd son poste de PCA Publié le jeudi 8 decembre 2022 | senenews.com

Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

Emprisonné après avoir été accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 16 ans, Sitor Ndour perd son poste de PCA de Saed.



La nouvelle vient de tomber et ce, à travers un communiqué publié après le Conseil des ministres de ce mercredi 07 décembre 2022.



« Monsieur Amadou NIANG, Expert financier et en Management des Organisations, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (SAED), en remplacement de Monsieur Sitor NDOUR, appelé à d’autres fonctions »