Mondial 2022 : Macky donne des primes de quarts aux Lions Publié le jeudi 8 decembre 2022

© aDakar.com par PMD

Les Lions reçus par le président Macky Sall

Dakar, le 07 décembre 2022 - Les Lions de la Téranga sont rentrés de Doha, mardi dans la soirée, après leur participation à la Coupe du monde Qatar 2022. Tweet

De retour à Qatar, les Lions ont été reçus hier au Palais présidentiel par le Chef de l’Etat, Macky Sall. Malgré qu’ils soient éliminés en 8e de finale au mondial 2022, Aliou Cissé et ses poulains ont été bien servis.



Le président de la république leur a offert des primes de quarts. Mieux, la prime a été versée intégralement à l’ensemble de la délégation officielle.



« A la coupe du monde, il n’y a pas de poids légers. Il n’y a que du lourd et vous faites partie des lourds », a-t-il dit aux joueurs.



« Nous avons encore du chemin à faire pour parvenir à intégrer le top 5 mondial », a pour sa part indiqué le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.



A signaler que les Lions ont d’abord perçu une prime lucrative qui comprend et qualification et participation à cette Coupe du Monde. Ils auraient exactement reçu une enveloppe de 3 627 333 328 francs CFA.



Cette rondelette somme permettrait à chaque joueur ayant participé à la phase qualificative ou ayant été convoqué pour la phase finale d’empocher pas moins de 90 millions de francs CFA, d’autant plus que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) aurait « déboursé 780 millions d’euros en guise de primes de participation ».



Tous les 26 joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde auraient donc déjà mis 30 millions dans la poche.



Comme son noyau dur de joueurs, Aliou Cissé a également été récompensé de manière exceptionnelle. En effet, le sélectionneur aurait touché une prime à 200% par rapport à ses footballeurs, soit 18 millions de francs CFA. Les autres membres du staff, dont le sélectionneur l’adjoint, Régis Bogaert ou encore l’entraîneur des gardiens de but, percevraient quant à eux 90 millions de francs CFA.



Suite à la qualification des Lions pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le Sénégal a empoché 13 millions de dollars, montant de la prime FIFA de qualification pour le second tour du mondial.