Confrontation Adji Sarr-Sonko : 2 activistes déférés Publié le jeudi 8 decembre 2022

Palais de justice de Dakar

L’étau se resserre autour des activistes Mouhamadou Lamine Bara Diop, plus connu sous le sobriquet de Diop Taïf et de son acolyte Vito Der Maister Diouf, qui avaient filmé la prison de Rebeuss dans la matinée d’hier. Selon une source de Seneweb, les susnommés ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Rebeuss, à l’issue de leur interrogatoire.



L’activiste, proche de Ousmane Sonko risque gros. Et pour cause, Diop Taïf sera présenté au procureur de la République aujourd’hui sauf changement de dernière minute. Le duo file directement vers la prison pour avoir collecté des données à caractère personnel. Pour rappel, les deux mis en cause ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss. Ils ont été arrêtés par les éléments de l’administration pénitentiaire puis mis à la disposition des éléments du commissariat de Rebeuss. L’activiste Diop Taïf a déjà été arrêté et condamné pour avoir filmé le camp Abdou Diassé.