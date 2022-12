Adji Sarr à Ousmane Sonko : « Je ne suis plus cette gamine que tu fréquentais pour ton propre plaisir et l’utiliser à tes fins… » - adakar.com

Publié le jeudi 8 decembre 2022 | dakaractu.com

C’est visiblement une « confrontation bis » entre le leader de Pastef Ousmane Sonko et Adji Sarr qui l’accuse de viol dans cette fameuse affaire Sweet Beauté. Quelques heures après la déclaration du leader des patriotes, c’est au tour de Adji Sarr d’apporter la réplique à celui qu’elle accuse. « Il faut que j’édifie les sénégalais une bonne fois. C’est vous, Ousmane Sonko qui êtes venu à plusieurs reprises à Sweet Beauté et tu m’y as retrouvée. Cette Adji Sarr que vous aviez violée et à qui vous donniez des ordres, n’est plus celle que vous avez en face. C’est terminé! », déclare Adji Sarr dans cette vidéo de près de 6 minutes. La plaignante, qui hausse la voix comme pour regretter l’attitude du leader de Pastef hier, au cours de leur face à face, précise dans cette vidéo qu’elle est déterminée à faire jaillir la vérité et montrer aux sénégalais, sa vraie facette...