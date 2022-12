Ousmane Sonko: “J’ai été en face d’une demoiselle perturbée, apeurée, qui ne semble pas mesurer la gravité de ce dans quoi elle s’est laissée embarquer“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko: “J’ai été en face d’une demoiselle perturbée, apeurée, qui ne semble pas mesurer la gravité de ce dans quoi elle s’est laissée embarquer“ Publié le mercredi 7 decembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

J'ai été en face d'une demoiselle perturbée, apeurée, qui ne semble pas mesurer la gravité de ce dans quoi elle s'est laissée embarquer.



Je déplore l'irresponsabilité de sa famille qui l’a abandonnée entre les mains de manipulateurs sans foi ni loi.



En tant qu'accusé j'avais le plein droit de ne répondre à aucune question. J'ai accepté cependant de répondre aux questions du Doyen des juges, malgré sa prise de position initiale dans cette affaire.



J'ai refusé de répondre aux questions du Parquet, car l'ancien procureur, Bassirou Guèye qui a initié le dossier, avait falsifié le contenu de l'enquête préliminaire, entraînant ainsi le Parquet dans ses magouilles, raison de mes deux plaintes contre Serigne Bassirou Gueye.



Contrairement à la 1ère, ma plainte au niveau de l'IGAJ ne nécessite pas l'autorisation du Ministre de la justice. Raison pour laquelle Macky Sall s'est empressé d’extraire Serigne Bassirou Guèye de la hiérarchie judiciaire en le nommant à l'OFNAC.



La plaignante n'a, à aucun moment, été irrespectueuse envers qui que ce soit dans la salle d'audience, malgré les incitations de son menteur d'avocat, El Hadj Diouf.



Le bon sens m'a interdit, devant l’arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris contre lui pour agression sexuelle, de lui répondre sur cette affaire, et je le lui ai fait savoir. Le bon sens aurait également voulu que le Bâtonnier le radie de l'Ordre des avocats.



Quant au 2e avocat, Me Abdou Dialy Kane qui avait annoncé dans un article avoir toutes les preuves contre moi, je lui ai demandé de les sortir avant de me poser quelque question que ce soit. Ce qu'il a été incapable de faire.



La plaignante ,"rédactrice déclarée" de la plainte de haut niveau, a refusé de répondre aux questions et n’à apporté aucune preuve de ses affabulations : un juge d'instruction libre aurait classé cette affaire dès ce soir.



Un juge d'instruction libre, face aux accusations sans queue ni tête de la plaignante, face à mes accusations étayées par des preuves tangibles versées au dossier, face aux déclarations de tous les témoins qui ont cité Mamour Diallo, maître Gaby So et Dior Diagne, ne verserait pas dans le corporatisme en refusant d'entendre des avocats complices.



Un juge libre ne saurait terminer son enquête sans convoquer un témoin comme MC Niasse qui demande à être entendu, car détenant des preuves du complot.



Un juge libre ne serait pas en train de tergiverser au lieu de convoquer les personnes que l’accusé lui demande d'entendre à décharge.



Nous louons Allah qui a fait éclater la vérité et nous remercions les Sénégalais qui ont senti dès le début où elle se situait.