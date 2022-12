Le Sénégal, candidat à l’organisation de la CAN 2027 (Ministre des Sports) - adakar.com

Le Sénégal, candidat à l'organisation de la CAN 2027 (Ministre des Sports) Publié le mercredi 7 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Yankhoba Diattara, Rewmi

Le Sénégal se positionne pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, a appris l’APS mercredi, du rapport du projet de budget 2023 du ministère des Sports.



‘’Relativement à la candidature du Sénégal pour l’organisation d’une Coupe d’Afrique de football, Monsieur le ministre a informé que le Sénégal se positionne pour la CAN non pas pour 2025, mais plutôt en 2027’’, lit-on dans ce document.



Pour abriter cette grand-messe du football africain, le pays hôte doit au moins disposer de 6 à 8 stades répondant aux normes internationales, selon les régles de la Confédération africaine de foot (CAF).



Le Sénégal veut répondre à ces exigences pour pouvoir accueillir une deuxième édition de Coupe d’Afrique des Nations après celle organisée en 1992.



‘’Dans cette perspective, il est prévu la construction d’un stade à Saint-Louis, dont le coût est évalué à 16 milliards francs CFA, en plus des stade Abdoulaye Wade, Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall ainsi que des stades Lamine Gueye de Kaolack et Lat-Dior de Thiès’’, indique t-on dans le même rapport.



Le projet de budget 2023 du ministère des Sports a été arrêté à 23 milliards 432 millions 368 mille 555 francs CFA en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement.