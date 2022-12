Macky Sall : « Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes (…) je maintiens les primes de qualification pour les quarts de finale » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Macky Sall : « Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes (…) je maintiens les primes de qualification pour les quarts de finale » Publié le mercredi 7 decembre 2022 | wiwsports.com

© aDakar.com par PMD

Les Lions reçus par le président Macky Sall

Dakar, le 07 décembre 2022 - Les Lions de la Téranga sont rentrés de Doha, mardi dans la soirée, après leur participation à la Coupe du monde Qatar 2022. Tweet

Accueillis et acclamés par les supporters sénégalais tout au long du chemin qui leur a mené vers le Palais de la République où le Président Macky Sall les attendait avec un discours poignant surtout envers Sadio Mané mais aussi envers certains binationaux comme Ismail Jakobs qui a décidé de porter le maillot du Sénégal.



« Bienvenu et bon retour au pays après votre campagne épique au Qatar où vous venez de représenter notre pays parmi les 32 meilleurs nations de football du monde. Cette campagne vous l’avez menée sans notre camarade Sadio Mané notre « Nianthio » national à qui je renouvelle nos meilleurs vœux de prompt rétablissement. On a joué sans Sadio en huitièmes de finale tout comme sans Idrissa Gana et Cheikhou kouyaté. Vous avez passé le cap des phases de poules et ce n’est pas le cas de l’Allemagne qui est une grande nation de Football. L’Italie n’est même pas qualifié, la Turquie non plus (…) Donc vous n’avez pas démérité et vous avez donné le meilleur de vous-mêmes »



« Nous sommes très fiers de Jakobs et des autres qui ont pris la décision de venir jouer pour le maillot national. Félicitations pour ce choix. C’est un choix de cœur sachant que le cœur est le dépôt de nos émotions, de ce que nous aimons et de ce que nous ressentons. Chers Lions nous vous portons dans nos cœurs aujourd’hui plus que jamais. Au nom de la nations et de mon nom personnel je vous redis notre fierté et vous renouvelle ma confiance et mon soutien. Je resterai toujours votre premier supporter pour que rien ne vous manque lors de la préparation de vos prochaines échéances ».



« Je maintiens les primes de qualification pour les quarts de finale »



« Dans cette perspective je maintiens les primes de qualification pour les quarts de finale. Je vous encourage à rester concentrer sur les échéance à venir à commencer par la conservation de votre couronne africaine et j’y engage également votre encadrement au premier rang El Tactico pour la campagne d’Abidjan à venir. A vous tous je vous souhaite un retour dans vos clubs respectifs. « Ça kaw Ça Kanam , Amul Ragal » a lancé Macky Sall aux Lions.