Mamadou Talla annonce le démarrage d'un projet de numérisation de 15 millions d'actes de naissance Publié le mercredi 7 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Passation de charges au ministère des Collectivités territoriales, de l`Aménagement et du Développement des Territoires

Dakar, le 23 septembre 2022 - Mamadou Talla a pris ses fonctions au ministère des Collectivités territoriales, de l`Aménagement et du Développement des Territoires en remplacement de Oumar Guèye.

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a annoncé le démarrage d’un projet de numérisation de 15 millions d’actes de naissance.



‘’Vous savez que l’état-civil joue un rôle important dans un pays. Le président de la République a donné des instructions pour qu’il soit modernisé de tel sorte que tout citoyen Sénégalais puisse bénéficier d’un statut d'état-civil. Je vous informe du démarrage de la numérisation de 15 millions d’actes sur un total de 30 millions, afin de permettre à tout citoyen de pouvoir disposer de son extrait de naissance partout au Sénégal’’, a-t-il dit.



Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla s’entretenait avec la presse en marge du vote budget 2023 de son département.



Il a notamment précisé que ce projet de numérisation ‘’sera effectif sur toute l’étendue du territoire national peu après l’achèvement des travaux de construction des centres d’état-civil à l’échelle nationale et bien évidemment la formation des différents acteurs concernés’’.



Les travaux de cette séance plénière ont été dirigés par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



Mamadou Talla a défendu son projet de budget 2023 face aux députés en présence de ses collègues des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, et du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy.



Le budget voté par les députés a été arrêté à 129 milliards 196 millions 126 mille 545 francs CFA en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement.