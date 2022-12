Afrique de l’Ouest : la Cédéao a t-elle les moyens d’une force militaire crédible contre les coups d’État et le terrorisme ? - adakar.com

Afrique de l'Ouest : la Cédéao a t-elle les moyens d'une force militaire crédible contre les coups d'État et le terrorisme ? Publié le mercredi 7 decembre 2022 | tv5monde.com

© Autre presse par Dr

La CEDEAO

À l’issue du 62ème sommet des chefs d’État et de gouvernements de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, un projet de création d’une nouvelle force régionale a été adopté. Une force dont les contours ne sont pas connus, mais destinée à lutter contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnel. Autre précision : cette force sera financée par les moyens des États membres. Quelle pertinence pour une telle initiative, lorsqu’on sait que la force conjointe du G5 Sahel peine à monter en puissance, faute notamment de financements ? Analyse.



C’est à n’en pas douter, la surprise de ce 62ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest : la création d’une nouvelle « force d’intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans la sous-région », comme l’a précisé au micro de nos confrères de RFI, Omar Alieu Touray, le président de la commission de la CEDEAO.