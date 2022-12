«Décevant», «complot politique»: au Sénégal, Adji Sarr et Ousmane Sonko face à face - adakar.com

«Décevant», «complot politique»: au Sénégal, Adji Sarr et Ousmane Sonko face à face Publié le mercredi 7 decembre 2022 | RFI

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022.

Au Sénégal, un long face-à face a eu lieu mardi 6 décembre entre Ousmane Sonko et son accusatrice, Adji Sarr. L’opposant, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est accusé de viols répétés par l’ancienne employée d’un salon de massage.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Près de deux ans après la plainte déposée par Adji Sarr en février 2021 et la procédure qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021, les deux principaux protagonistes se sont retrouvés devant le doyen des juges pour une première confrontation. Chaque camp s’accuse mutuellement d’avoir refusé de répondre aux questions.



Ils ont passé plus de huit heures au tribunal, mais ne se sont pas adressés la parole, selon leurs défenses respectives. À la sortie, Adji Sarr, en robe rouge, a fait une très courte déclaration. « C’est décevant », a-t-elle dit. Maître El Hadj Diouf, l’un de ses avocats, estime qu’il « n’y a pas eu de confrontation » car « M. Sonko a refusé de répondre aux questions du juge, du procureur et des avocats d’Adji Sarr ».