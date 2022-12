Confrontation – Me Bamba Cissé : « Adji Sarr n’a fourni aucune preuve et s’est terré dans un silence étonnant » - adakar.com

Confrontation – Me Bamba Cissé : « Adji Sarr n'a fourni aucune preuve et s'est terré dans un silence étonnant »
Publié le mercredi 7 decembre 2022

Adji Sarr

« Elle (Adji Sarr) s’est retranché dans un silence qui nous a même surpris« . Une réaction de Me Bamba Cissé à la sortie de la confrontation entre Ousmane Sonko et la masseuse.





Un silence qui étonne…



« On pensait qu’aujourd’hui qu’elle serait d’attaque, avec des preuves vidéos qu’elle disait détenir et qu’elle remettrait au juge. Un silence qui nous a étonné. Parce que nous pensions faire face à une personne déterminée et qui allait fournir des preuves au juge afin de prouver cette culpabilité de M. Ousmane Sonko. Et nous l’attendions sur ce terrain, ainsi que ses avocats… Ils ont carrément perdu la bataille de la confrontation et ils le savent« , s’est réjouit Me Bamba Cissé.



Sur la sortie de Adji Sarr après la confrontation…



Et sur les propos de la masseuse Adji Sarr qui affirmait que Sonko n’a pipé mot lors de la confrontation, l’avocat du leader de Pastef de préciser que « Sonko a été très cohérent dans sa ligne de défense. Il n’a pas voulu répondre aux questions des avocats parce qu’il leur a expliqué la raison… Cette raison, Adji Sarr ne vous le dira pas, ses avocats non plus. Concernant le Procureur, (Sonko) l’a dit en conférence de presse, il le considère comme un membre actif du complot. Mais Sonko a répondu aux questions du juge. Par contre la plaignante n’a pas été cohérente« .



D’après l’avocat de Sonko, Adji Sarr n’a fourni aucune explication à son silence. Parce qu’une « centaine » de question a été posée à la masseuse qui n’a aucunement répondu à ces questions.



