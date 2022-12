Arrêté, Diop Taif sera déféré ce mercredi - adakar.com

L’activiste, proche de Ousmane Sonko, Diop Taif et Mouhamadou Lamine Bara Diop arrêtés ce mardi seront présenté au procureur de la République, demain mercredi sauf changement de programme informe la source de Seneweb.



Diop Taif et Mouhamadou Lamine Bara Diop arrêtés pour avoir collecté des données à caractère personnel. Les deux mis en cause ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss. Démasqués, ils ont été mis aux arrêts par les éléments de l’administration pénitentiaire puis mis à la disposition des éléments du commissariat de Rebeuss.



