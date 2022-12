Au-delà du second mandat ? (Pierre Sané) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Au-delà du second mandat ? (Pierre Sané) Publié le mercredi 7 decembre 2022 | Senego

Tweet

Sera-t-il candidat en février 2024 ? Cela dépendra de ce que nous exigeons du président vis-à-vis de notre Constitution. Arrêter la mer avec ses bras ? Ou avec des fusils ?



Alors que nos vaillants Lions se sont évertués avec abnégation à peaufiner l’image du Sénégal à l’international et à consolider le prestige de notre cher pays, monsieur Macky Sall s’emploie, quant à lui, à creuser une fosse oú il va enterrer image et prestige.



Le président Donald Trump avait insulté tous les peuples africains en traitant nos pays de « fosses à merde » (shit-holes). Si au Sénégal on tourne délibérément le dos au progrès démocratique pour mettre en place une véritable autocratie (un pouvoir qui n’a d’autre justification et légitimité que lui-même), ne creusons nous pas une « fosse à merde » pour y enfouir les Sénégalais. Car voyez-vous, c’est précisément ce que Macky Sall s’apprête à faire en traitant la Constitution comme un vulgaire papier toilette.



Il serait à l’affût et se préparerait à nous imposer un troisième mandat en dehors de toute légalité constitutionnelle !



Les prémisses ?



– le blocage en catimini d’un amendement au Protocole de la CEDEAO visant à bannir le troisième mandat en Afrique de l’Ouest ; (1)



– le honteux « ni oui ni non » quant à la dissimulation d’une intention criminelle ; (2)



– la mise en place d’un gouvernement dit « de combat » qui l’installe dans une logique de guerre contre l’opposition ; (3)

_ son refus d’identifier un candidat à sa succession à 13 mois de l’élection présidentielle ; (4)



– l’accumulation d’un fabuleux trésor de guerre à coup de malversations, de détournements et de caisses noires ; (5)



– les attaques contre les lanceurs d’alerte et les journalistes ; (6)