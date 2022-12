CdM 2022 : le Portugal rejoint le Maroc en quart après son récital face à la Suisse - adakar.com

News Sport Article Sport CdM 2022 : le Portugal rejoint le Maroc en quart après son récital face à la Suisse Publié le mercredi 7 decembre 2022 | Foot Mercato

© Autre presse par DR

Coupe du monde 2022 : le Portugal en quart

Après sa victoire acquise aux tirs au but face à l’Espagne, le Maroc attendait tranquillement son adversaire en quart de finale. La rencontre entre le Portugal et la Suisse était d’ailleurs la dernière confrontation des huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo commençait la rencontre sur le banc pour la première fois depuis 2008 lors d’un tournoi majeur, mettant ainsi fin à une série de 31 titularisations. On assistait, dans un premier temps, à un début de match très intéressant entre deux équipes qui mettaient beaucoup d’agressivité à la récupération du ballon et se battaient pour son contrôle au milieu du terrain. Peu après la fin du premier quart d’heure, sur la première véritable situation chaude du Portugal, les hommes de Fernando Santos faisaient la différence.

