Football: Le Maroc est rentré ce mardi dans le cercle fermé des équipes africaines quarts-de-finalistes d’un Mondial en battant l’Espagne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: Le Maroc est rentré ce mardi dans le cercle fermé des équipes africaines quarts-de-finalistes d’un Mondial en battant l’Espagne Publié le mercredi 7 decembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Abdelhamid Sabiri, joueur Marocain

Tweet

Seule équipe africaine encore en lice dans cette 22è édition de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc a réécrit son palmarès dans cette compétition, en dominant aux tirs au but une Espagne très loin de sa pétillante forme en match d’ouverture de sa phase de poule.



12 ans après la qualification historique du Ghana pour les quarts-finale d’une Coupe du monde, une autre équipe africaine retrouve les joies de ce stade de la compétition. Il s’agit des Lions de l’Atlas qui sont venus à bout de la Roja espagnole, favorite certes de cette rencontre, mais qui n’a pas livré ce 06 décembre le match le plus abouti de son histoire.



Dans un schéma tactique rigoureux fondé sur le 4-3-3, les Marocains ont répondu à la domination technique des Espagnols par des contre-attaques dangereuses, se payant même le luxe de s’offrir la plus dangereuse occasion en première mi-temps par Nayef Aguerd.



La seconde mi-temps et les prolongations seront une succession d’occasions franches ratées de part et d’autre, à cause essentiellement d’imprécisions techniques dans le dernier geste.



Durant l’épreuve fatidique des tirs au but, l’habileté du portier marocain Yacine Bounou et la maladresse des tireurs espagnols feront le reste. Score final, 3-0 pour les Lions de l’Atlas. Une victoire historique qui permet aux joueurs de W. Regragui de rejoindre des pays comme le Cameroun (en 1990), le Sénégal (en 2022) et le Ghana (en 2010), dans le cercle fermé des Nations africaines qui ont atteint les quarts-de-finale d’un Mondial de football.



Les Marocains joueront cette prochaine affiche des quarts-de-finale contre le vainqueur du match Portugal-Suisse de ce 6 décembre.



Edem G.