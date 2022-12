Ousmane Sonko et Adji Sarr refusent de répondre aux questions des avocats des deux camps - adakar.com

Entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, la messe n’est toujours pas encore dite. Confrontés aujourd’hui devant le Doyen des Juges, il n’y a pas eu de grands développements.



Dans ce dossier, chacun a déjà été entendu séparément sur le fond et c’était donc la première fois qu’ils confrontent leur version sur ce qui s’est passé au salon de massage Sweet Beauty, ce mardi. Ousmane Sonko a reconnu s’y être rendu pour des problèmes de dos. Il n’avait pas répondu au juge sur d’éventuelles relations sexuelles avec la plaignante.



Le leader politique ne cesse de dénoncer un complot politique. De son côté, Adji Sarr accuse Ousmane Sonko de l’avoir violée à plusieurs reprises. Le doyen des juges doit alors tenter de faire la lumière sur cette affaire qui reste très sensible.



A suivre nos envoyés spéciaux présents au tribunal de Dakar, Ousmane Sonko a refusé de répondre aux questions des avocats de Adji Sarr. L’ex masseuse de Sweet Beauty a également pris la même décision devant les conseils du leader de Pastef. Cette affaire est loin de connaître son épilogue.