CdM 2022 : le Maroc file en quarts après avoir sorti l’Espagne aux tirs au but ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CdM 2022 : le Maroc file en quarts après avoir sorti l’Espagne aux tirs au but ! Publié le mardi 6 decembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par Dr

Abdelhamid Sabiri, joueur Marocain

Tweet

'était un des huitièmes les plus attendus. Après avoir créé la surprise dans ce groupe de la mort, laissant la Belgique sur le carreau, le Maroc affrontait l'Espagne, deuxième suite à sa défaite face au Japon lors de la dernière journée de la phase de poules. Les deux sélectionneurs sortaient l'équipe type pour ce duel, avec Llorente à droite côté espagnol comme seule vraie nouveauté. A noter que cet Education City Stadium était acquis à la cause marocaine, avec des milliers et des milliers de supporters des Lions de l'Atlas présents dans les travées. La rencontre démarrait sur un rythme assez intense, avec des débats équilibrés et ce traditionnel round d'observation. Comme c'était à prévoir, l'Espagne faisait face à une équipe marocaine plutôt repliée, et peinait à développer son jeu. Dans le même temps, le pressing intense et agressif de la Roja empêchait le Maroc de se projeter facilement.