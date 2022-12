Amadou Ba devant les députés, lundi, pour sa Déclaration de politique générale - adakar.com

Le Premier ministre Amadou fera sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le lundi 12 décembre à 10h, a-t-on appris, mardi.



‘’Les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 12 décembre 2022 à 10H. L’ordre du jour porte sur la Déclaration de politique générale de monsieur le Premier ministre’’, indique l’institution parlementaire dans un communiqué.





L’ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé Premier ministre du Sénégal, le samedi 17 septembre, après la réintroduction de ce poste dans l’architecture institutionnelle.





Le poste avait été supprimé en 2019 après la réélection du président Macky Sall.





M. Ba, âgé de 61 ans, inspecteur des impôts et des domaines et ancien ministre de l’Economie et des Finances, puis de l’Economie, des Finances et du Plan, est le premier à occuper ce poste après sa restauration en décembre dernier.





Il est le quatrième Premier ministre de Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Dionne (2014-2019).





Amadou Ba, ancien directeur général des impôts et des domaines, est un responsable de l’Alliance pour la République (APR), le parti de Macky Sall, dans le département de Dakar.





Il fera sa DPG dans un hémicycle où majorité et opposition font presque jeu égal en termes de nombre de députés depuis les élections législatives du 31 juillet 2022.