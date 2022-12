Oumar Pène reçoit le “Prix de l’Excellence“ de la CEDEAO pour son “engagement“ - adakar.com

Publié le mardi 6 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

62ème sommet de la CEDEAO à Abuja

Abuja, le 4 décembre 2022 - Le Président Macky SALL a participé dimanche au 62ème sommet de la CEDEAO à Abuja. Tweet

Le chanteur et compositeur sénégalais Oumar Pène, lead vocal du Super Diamano, a reçu, dimanche, à Abuja (Nigeria) le ‘’Prix de l’Excellence’’ dans la catégorie ’’Art’’ décerné par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), a-t-on appris de la RTS.



Le jury a apprécié ‘’le caractère éducatif de sa musique surtout connue en Afrique de l’ouest francophone et dans le monde avec des thèmes aussi divers que la paix et l’intégration africaine’’, a dit l’Envoyé spécial de la Radiodiffusion télévision sénégalaise au 62ème sommet de la Cedeao à Abuja (Nigéria).



Cette récompense est ‘’une reconnaissance de l’engagement de l’artiste dans la promotion de l’intégration africain’’, dit le jury.



Accompagné de son épouse Bana Ndiaye, le lead vocal du Super Diamano a dédié son prix au président Macky Sall et au peuple sénégalais.



‘’C’est un honneur pour le Sénégal et pour le président Macky Sall. Comme en Afrique nous sommes panafricanistes, nous aimons notre continent et nous œuvrons pour la réussite de tous ce que vous entreprenez pour faire plaisir aux populations’’, a déclaré l’interprète de l’album ‘’Climat’’ sorti en 2021.



‘’Aujourd’hui j’ai l’honneur de représenter mon pays ici devant mon président, le premier des Sénégalais. Cela encourage tous les Africains à s’améliorer pour bénéficier de cette distinction’’, a conclu Oumar Pène.



Le prix reçu par Oumar Pène est accompagné d’une enveloppe financière de 15 mille dollars US environ 9 millions 314.625 de francs CFA.



Le chanteur a été récemment honoré par les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop où une place porte son nom.



Le thème du changement et du dérèglement climatique traverse toute la carrière musicale d’Omar Pène, dont le dernier album international, sorti en 2021, est intitulé ’’Climat’’, huit ans après le disque ‘’40 ans en musique’’



Oumar Pène reste constant dans sa musique avec ses rythmes et mélodies, une chose qu’il dit avoir cultivé toute sa vie durant.



La danseuse et chorégraphe sénégalaise Germain Acogny avait reçu ’‘Le prix de l’excellence’’ de la CEDEAO dans la catégorie ‘’Art et Lettre’’ en 2019.