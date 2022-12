Samuel Eto’o frappe un supporter après Brésil-Corée du Sud - adakar.com

Samuel Eto'o frappe un supporter après Brésil-Corée du Sud Publié le mardi 6 decembre 2022

© Autre presse par DR

FIFA Qatar 2022 : Samuel Eto’o , le 12ème joueur du cameroun

Le président de la fédération camerounaise de football a perdu son sang-froid lundi à la sortie du stade 974 et a donné un violent coup de pied à un fan qui le filmait. Les deux hommes ont échangé des mots doux avant que l’ancienne star des lions indomptables ne prenne en chasse le supporter à la caméra. Des personnes présentes ont tenté de retenir l’ex-attaquant et un homme, potentiellement un proche d’Eto’o a privé le cameraman de son outil. Avant que l’ambassadeur de la Fifa ne pète définitivement un câble et ne mette son adversaire à terre d’un violent coup de pied au niveau de la poitrine.



D’après la vidéo, postée par le site de La Opinion de Los Angeles, la personne agressée a pu se relever sans trop de dommages. Eto’o a ensuite été accompagné par son entourage loin de la scène de l’affrontement. Interrogé sur les raisons de sa colère, il n’a pas répondu. « Je n’ai pas compris ce qu’ils disaient, a témoigné Ricardo López Juárez, journaliste de La Opinion, à El Larguero. J’ai entendu Eto’o échanger des mots avec le fan d’un ton énervé. Il a commencé à le chasser de manière incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c’est là qu’Eto’o commet l’erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied. »