Première femme africaine à entrer dans le Hall of Fame, Mame Maty Mbengue a été célébrée, cette semaine à la Maison du Basketball Patrick Baumann, par la FIBA. En effet, elle et les 08 autres membres de la Promotion 2022 ont été officiellement intronisées.



Le Président de la FIBA Hamane Niang a tenu à souligner l’impact de chacune de ces personnalités : « Nous sommes fiers d’accueillir ces formidables personnes au FIBA Hall of Fame. Le basketball féminin a énormément profité de leurs contributions, sur le terrain et en dehors. Je les félicite chaleureusement pour l’obtention de cet honneur indiscutablement mérité. »



Les légendaires joueuses Lisa Leslie (USA), Robyn Maher (Australie), Catarina Pollini (Italie), Mame Maty Mbengue (Sénégal), Jurgita Streimikyte-Virbickiene (Lituanie) et les coachs Geno Auriemma (USA), Antonio Carlos Barbosa (Brésil), Milan « Ciga » Vasojevic (Serbie – à titre posthume) et Maria Planas (Espagne) sont les membres de la Promotion 2022, a appris Senego.





Mame Maty Mbengue est montée cinq fois sur la plus haute marche du podium du FIBA Women’s AfroBasket au cours de son impressionnante carrière, de quoi lui valoir d’être élue meilleure joueuse africaine de tous les temps.