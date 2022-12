Affaire Amy Ndiaye Gniby : le soutien indéfectible de MAD/12Bby à l’endroit de la député agressée - adakar.com

Depuis un certain temps, l’assemblée nationale est devenue une jungle, un temple de la délinquance et du vandalisme par la volonté des députés de la coalition Yeewi Askan Wi (YAW).



Affaire Amy Ndiaye Gniby : le soutien indéfectible de MAD/12Bby à l'endroit de la député agressée

Par Cheikh Tidiane Kandé 05/12/2022 à 23:55

ParCheikh Tidiane Kandé05/12/2022 à 23:55

Depuis un certain temps, l’assemblée nationale est devenue une jungle, un temple de la délinquance et du vandalisme par la volonté des députés de la coalition Yeewi Askan Wi (YAW).



Le 1er décembre 2022, l’honorable Amy Ndiaye Gniby, une sœur, une mère, une tante, maire de sa commune de surcroit, a été sauvagement agressée, violentée, malmenée, battue et humiliée au sein de l’hémicycle. Le Mouvement des Anciens députés BBY de la douzième législature (MAD12), 2012-2017, condamne avec énergie l’acte sauvage, barbare, ignoble commis par deux députés de YAW.



Aujourd’hui la victime c’est l’honorable Amy Ndiaye Gniby. A qui le tour demain ? Il faut que cela cesse. MAD12/BBY témoigne toute sa solidarité à l’honorable Amy Ndiaye et lui souhaite prompt rétablissement. MAD12 salue et soutient également la position très forte exprimée par l’honorable Oumar YOUM, président du Groupe parlementaire BBY de la 14ème législature, sur les violences récurrentes à l’assemblée.



Son adresse à l’Etat pour assurer la protection de la société contre sa prise en otage par la délinquance et le terrorisme politiques, contre la profanation des institutions publiques, les attaques en règle contre l’Armée, la Police, la Gendarmerie, la Justice. La déconstruction de l’Etat doit s’arrêter parce que sans Etat c’est la dislocation du Sénégal.



Par MAD/12Bby



