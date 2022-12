Dakar, hôte du cinquième forum Galien Afrique à partir de mardi - adakar.com

Lancement du premier Forum Galien Afrique 2018 à Dakar

Dakar, le 27 novembre 2018 - Le premier Forum Galien Afrique s`est ouvert, ce mardi à Dakar, sous la présidence du chef de l`État Macky Sall. Le forum, dont le thème est "l`Ethique et l`innovation", sera désormais organisée tous les ans à Dakar.

La cinquième édition du Forum Galien Afrique se tiendra à Dakar à partir de mardi, sur le thème « accélérer la marche de l’Afrique vers la couverture sanitaire universelle », annonce un communiqué reçu à l’Agence de Presse sénégalaise.



« Ce thème nous invite à définir la direction dans laquelle les réformes doivent s’orienter, afin d’améliorer le système de santé », explique le texte.



Il signale que « les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé se sont engagés en 2005 à développer leurs systèmes de financement de la santé, afin que tout un chacun puisse accéder aux services sans être confronté à des difficultés financières ».



Depuis la première édition en 2018, souligne le communiqué, le Forum Galien Afrique travaille au renforcement de la recherche et du développement durable, par le partage d’expériences, pour résoudre les problèmes majeurs de santé publique.



Cette rencontre, qui prend fin samedi, offre « une plateforme d’échanges scientifiques de haut niveau sur des questions d’intérêt commun et les priorités sanitaires de notre continent ».



Plus de 3.000 personnes y prendront part en format hybride (en présentiel et en mode virtuel).



Le Forum Galien Afrique fera de Dakar la « capitale africaine de la santé, de l’innovation et du leadership des femmes et des jeunes ».



Il réunit annuellement des experts de la santé, de l’environnement, des finances et de la biotechnologie, ainsi que d’éminentes personnalités politiques et de la société civile, des récipiendaires du prix Nobel et des centaines d’étudiants en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et biotechnologie en fin de cycle. Les étudiants y prenant part sont sélectionnés parmi les meilleurs, dans les universités d’Afrique.