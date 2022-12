23e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement : Mohamed Bazoum désigné à la tête de l’Uemoa - adakar.com

23e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement : Mohamed Bazoum désigné à la tête de l'Uemoa
Publié le lundi 5 decembre 2022

© Autre presse par DR

Mohamed Bazoum

Le Chef d’Etat nigérien Mohamed Bazoum a été désigné ce lundi 5 décembre président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa.



Nouveau président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa. Le président du Niger Mohamed Bazoum a été choisi par ses pairs ce lundi pour présider l’organe. C’est à l’issue de la 23e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement à Abidjan (Côte d’Ivoire).



La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa est l’organe suprême qui définit « les grandes orientations de la politique de l’Union. Elle se réunit au moins une fois l’an, en session ordinaire ». La Conférence nomme les Présidents et les membres des Organes et Institutions de l’Union.



Akpédjé Ayosso