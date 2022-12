Au bout du suspense, la Croatie élimine le Japon et file en quarts - adakar.com

News Sport Article Sport Au bout du suspense, la Croatie élimine le Japon et file en quarts Publié le lundi 5 decembre 2022 | Africa 24

Au bout du suspense, la Croatie élimine le Japon et file en quarts

L'épopée du Japon s'arrête en huitième de finale pour la quatrième fois de leur histoire. Au bout des tirs au but, les Nippons ont perdu face à la Croatie. Les Croates affronteront le vainqueur de Brésil – Croatie.



Après l'Angleterre hier, c'était au tour de la Croatie lundi 5 décembre de briser un rêve. Les Croates sont venues à bout des valeureux "Samurais Blue" du Japon, tombés les armes à la main au bout de la séance de tirs au but.



Le Japon ouvre le score

Les Japonais n'avaient pourtant pas tremblé pour décrocher une historique place en quart de finale. Les Nippons entrent mieux dans le match, plus agressifs et déterminés que les Croates. Taniguichi envoie de la tête un coup de semonce qui fuit le cadre (3e). Ivan Perisic répond d'une frappe enroulée que Gonda intercepte (7e).



Le début d'une belle domination japonaise, sous les chants de son public qui n'a jamais cessé de donner de la voix au cours des 90 minutes. Ito et Nagatomo donnent le tournis à leur vis-à-vis croates sur leurs côtés. Les centres se multiplient mais le bloc croate est en place et laisse patiemment le jeu à leurs adversaires. L'attente n'est cependant pas passive : les Européens pressent hauts leurs adversaires qui peinent à trouver un circuit de relance. Il faut dire que les Japonais sont davantage habitués au jeu sans ballon qu'avec : lors de la phase de groupes, ils ont affiché possession moyenne de 32,3 %, un des plus bas totaux.